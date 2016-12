Il Milan torna alla carica per Coentrao 

13:50 - Il Milan non ha intenzione di mollare Fabio Coentrao. Dopo il primo tentativo di gennaio, i rossoneri sono sempre più decisi a puntare sull'esterno che verrà liberato dal Real Madrid a giugno, decisione confermata dallo stesso Ancelotti. Il portoghese, 25 anni, piace anche a Seedorf, che ha già dato l'ok per il suo arrivo. Per averlo bisognerà mettere sul tavolo dei Blancos una decina di milioni di euro e un contratto da almeno due per il giocatore.

Il contratto di Coentrao scadrà a giugno 2017 e dunque non ci sono troppi margini di riduzione dei costi del cartellino con il Real, anche se gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero rendere più facile la trattativa. L'operazione rientra nella necessità di trovare un esterno basso mancino, come conferma il tentativo dello scambio tra Armero e Constant. Insomma, è una necessità reale secondo come intende giocare Seedorf e per questo le possibilità che Coentrao possa vestire il rossonero in estate sono assolutamente reali.