Il Milan saluta Cerci e chiude per Lestienne

10:58 - L'ordine di Adriano Galliani è di quelli tassativi: bisogna chiudere subito (domenica probabilmente) per Maxime Lestienne. Ecco chi ha scelto il Milan per questo mercato estivo. Definitivamente accantonata, quindi, la trattativa per Alessio Cerci (troppo alta la valutazione fatta dal Torino). Il tesoretto dei rossoneri sarà, a questo punto, investito su una punta di valore. Un attaccante che, dopo la partenza di Balotelli, è necessaria.

Il 22enne nazionale dell'Under 21 belga (contratto in scadenza nel 2017 e 10 milioni di euro il valore di mercato) è l'esterno giusto da regalare a Pippo Inzaghi. Non arriverà, quindi, nemmeno Adel Taarabt perché il Milan punta forte su una punta. Decisivi saranno i prossimi giorni anche se Galliani è deciso a chiudere in fretta. Sempre nel mirino rossonero Rabiot del Psg, sul quale, tuttavia, è forte la concorrenza di Juve, Roma e Arsenal.