Il Milan del futuro: arrivano Alex e Fernando, il sogno è Cerci 

16:53 - Le spalle larghe e la potenza di Alex, colosso a parametro zero per la difesa milanista della prossima stagione. Un altro tassello che passa da una indubbia politica restrittiva dei costi ma che porta comunque esperienza e spessore internazionale: 32 anni, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, Alex è un pupillo di Carlo Ancelotti che lo ha allenato prima al Chelsea e poi nella capitale francese. La proposta di un biennale da 2 milioni e 800 mila euro a stagione più opzione per il terzo anno sembrano aver convinto Alex ad accettare la proposta rossonera.

Prende dunque corpo il nuovo Milan dei parametri zero, perché in mezzo al campo ci sarà anche il volto nuovo di Fernando, altro brasiliano naturalizzato portoghese del porto, anche lui a fine contratto. Su Fernando Galliani si è mosso per tempo, incontrando a metà gennaio il suo agente Antonio Araujo in Brasile e poi a fine mercato a Milano. Sul centrocampista difensivo e probabile sostituto di De Jong, che ha il contratto in scadenza con il Milan, c'è anche la Juve ma il club di Berlusconi si è portato avanti per tempo.

L'asse del nuovo Milan aveva già iniziato a muoversi a fine mercato attraverso l'accordo raggiunto con Agazzi del Cagliari, un altro che si svincola a giugno e che è finito in prestito al Chievo fino a fine stagione. E’ un Milan low cost ma che sembra abbia voglia di ricostruire affidandosi alla idee e anche a qualche sfida molto complicata sul mercato: come quella di strappare Cerci alle attenzioni della Juve, dopo aver trattato Biabiany fino all'ultimo giorno di mercato. Ma su Cerci i bianconeri sono in vantaggio; il Milan ci prova stuzzicando il toro con la possibile cessione di Saponara.