Il messaggio di Morata: "Voglio la Juve"

10:17 - Ci sono novità sul fronte Morata-Juventus. Il messaggio dell'attaccante, a un amico che gli chiede lumi sul futuro: "Voglio la Juve. Se va via Llorente, io sono pronto". Un elemento in più, a conforto di una trattativa che avanza. La Juve ha sfruttato l'amichevole tra le stelle del passato di bianconeri e Real Madrid per parlare Morata e Marcelo. Il ds Paratici ha incontrato Ernesto Bronzetti, uomo di fiducia proprio di Perez, poi Agnelli e Marotta si sono intrattenuti con Butragueno e Zidane.

Entrando nel dettaglio, l'obiettivo numero uno è Alvaro Morata, 21enne attaccante di grande prospettiva. Con lui l'intesa di massima c'è già e il mesaggio del giocatore lo ribadisce: contratto di 5 anni per un totale di 10,5 milioni di euro netti. Morata vuole giocare di più, senza perdere il palcoscenico della Champions League e a Torino avrebbe tutto questo.

Il problema è il Real, che chiede 30 milioni. La Juve, invece è pronta ad arrivare a 15 più circa 4 di bonus. L'altro problema è che il Real vuole una clausola di riacquisto di 20 milioni. Poco, per la Juve. L'alternativa è un prestito con diritto di riscatto e un controriscatto a favore degli spagnoli.

La trattativa sarebbe più facile se la Juve fosse disposta a inserire Vidal, ma al momento Conte non ha alcuna intenzione di privarsi del cileno. Per lui, però, si potrebbe aprire comunque una trattativa separata visto che Perez è disposto ad alzare l'offerta. Fra l'altro, da casa-Madrid giunge voce che Ancelotti insista per Vidal, mentre Perez punta più su Pogba. E se si parla di Pogba, la Juve ha pronta la controproposta: Di Maria. Se ne può discutere.



Quanto a Marcelo, la situazione è relativamente più facile. L'esterno brasiliano è in scadenza nel 2015 e viene valutato meno di 10 milioni di euro. Per il suo ruolo, però, ci sono già delle alternative: si tratta del terzino Siqueira, che non verrà riscattato dal Benfica (è di proprietà del Granada dei Pozzo) e dell'olandese Janmaat, che però ha tanti estimatori anche in Italia.