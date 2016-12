Il Liverpool vuole Destro. La Roma "congela" Borriello

10:09 - Il Liverpool all'assalto di Mattia Destro. Pochi giorni fa era stato l’Arsenal ad avanzare una richiesta di questo tipo. Lo scrive il Mirror, l’entità dell’offerta non viene precisata e comunque è una voce da registrare. La Roma, da quel che risulta, non è intenzionata a privarsi dell’attaccante che sta mantenendo le promesse dopo aver sofferto, a inizio stagione.

L’interesse del Liverpool su Destro coinvolge, com'è ovvio, anche la posizione di Marco Borriello, inseguito dall'Inter e al momento in attesa di capire, nel dettaglio, quale scelta sia la migliore però l’immediato futuro. Borriello non esclude affatto la sua permanenza alla Roma, ci sono ancora due settimane per compiere il passo più opportuno, più in senso italiano che straniero. Chiara per la Roma la strategia: nel caso partisse Borriello, Destro sarebbe incedibile. E anche viceversa.

A questo punto le valutazioni spettano a Rudy Garcia e al club. Destro è più utilizzato di Borriello, questo è indubbio.