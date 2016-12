Il Liverpool spaventa il Napoli: si riapre l'affare Jorginho 

10:06 - Il Napoli non può ancora stappare lo champagne per l'arrivo di Jorginho. Gli azzurri hanno praticamente raggiunto l'accordo con il Verona, ma nelle ultime ore il Liverpool ha riaperto tutto. I Reds sono pronti a pareggiare l'offerta di De Laurentiis: il rischio è quello di un'asta sanguinosa. Intanto il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale al Tottenham per Capoue. Benitez starebbe pensando anche a Ranocchia per la difesa.

In casa Napoli è scattato l'allarme Reds per Jorginho. La chiusura dell'affare era a un passo con la formula della cessione definitiva a 7,5 milioni di euro cui vanno aggiunti 2,5 milioni di bonus legati alle prestazioni del regista. Ma in serata il Liverpool ha frenato tutto, degli osservatori inglesi erano in tribuna al Bentegodi per Verona-Napoli e hanno "promosso" l'italobrasiliano. Quindi la dirigenza di Anfield Road è pronta a pareggiare l'offerta azzurra per avere il centrocampista.

Nel frattempo De Laurentiis sta trattando anche un altro centrocampista: Capoue del Tottenham. Il club ha presentato un'offerta ufficiale agli Spurs di 9 milioni di euro più bonus. Difficile convincere la dirigenza inglese che in estate ne ha sborsati 12 per averlo dal Tolosa. Le due operazioni sono comunque indipendenti una dall'altra.

C'è anche l'idea Ranocchia per rinforzare la difesa, l'altro reparto che ha bisogno di un aiuto. Benitez potrebbe dare l'ok per trattare il difensore che all'Inter vogliono vendere. Piace anche alla Juventus. Il problema resta la valutazione dei nerazzurri che hanno bisogno di vendere, non svendere, per comprare. E' questo l'imput di Thohir.