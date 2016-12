Il Liverpool si "dimentica" di Suarez

11:52 - Un indizio che costituisce una prova, forse una certezza. Dal sito ufficiale del Liverpool è scomparsa l'immagine della maglia dell'uruguayano, la numero 7: a presentare le nuove divise ci sono infatti Coutinho, Sakho, Mignolet, Sterling e il capitano Gerrard: non Suarez, uno dei giocatori più rappresentativi. Il Barcellona è alla finestra, pronto a spendere 75 milioni di sterline per ottenere il giocatore.

Il prezzo che dovrebbe spendere il Barcellona è decisamente elevato: pertanto il club spagnolo punterebbe a rateizzare l'esborso, soluzione non particolarmente gradita ai "Reds". Inoltre, i blaugrana si stanno muovendo per vendere alcuni giocatori, abbassando così il prelievo bancario necessario: uno dei "sacrificabili" è Sanchez, sempre più vicino all'Arsenal (o alla Juventus), che frutterebbe circa la metà del prezzo pattuito per il "Pistolero". Insomma, hanno tutti le idee chiare: anche questo negozio di Barcellona, nel quale la maglia numero 9 ha già trovato il nuovo proprietario, pur non essendo quella ufficiale ma una ottima replica.