Il Guangzhou torna su Diamanti: riparte la trattativa col Bologna 

13:54 - Il Guangzhou abbandona la pista Biabiany e torna forte su Alessandro Diamanti. Decisione dell'allenatore Marcello Lippi che ha messo in in cima alla lista dei suoi desideri il trequartista del Bologna. L'affare nei giorni scorsi era già vicino alla conclusione, poi venerdì le trattative si erano bruscamente interrotte con un comunicato del club rossoblù che non accettava i termini del pagamento dei cinesi. Ora si riparte a trattare.

Un accordo di massima, vicino ai 10 milioni di euro, sul valore del giocatore da parte dei due club c'è, ma il nodo è sempre quello dei tempi con cui il club asiatico dovrà garantire tutti i soldi al Bologna. Il Guangzhou in questi giorni di stallo ha lavorato per ridurre i tempi (considerate anche le festività cinesi) e proverà a proporre a Guaraldi la metà di febbraio come termine ultimo. Data in cui i rossoblù devono pagare la prossima tranche di stipendi a giocatori. Una soluzione che potrebbe soddisfare la dirigenza rossoblù. All'operazione ci stanno lavorando diversi agenti di mercato che stanno facendo pressione su Guaraldi. Emissari del club cinese sono attesi in Italia per giovedì per chiudere la trattativa: nel frattempo qui c'è l'allenatore Marcello Lippi che sta seguendo da vicino la vicenda e farà del suo per convincere il Bologna a cederlo e il giocatore a volare con lui in Cina. Per il fantasista è pronto un contratto con un ingaggio elevato.