Il Galatasaray vuole Balotelli: offerta in arrivo

21:22 - Due giorni dopo la presentazione di Prandelli come nuovo tecnico del Galatasaray, in Turchia sono sempre più convinti che il grande colpo del club di Istanbul sarà Balotelli. Secondo quanto riportato dal portale Fanatik, la società del presidente Unal Aysal è pronta a dare l'assalto all'attaccante del Milan, che pare disposto a cedere il giocatore in caso di offerta allettante. E chissà cosa ne pensa Prandelli dopo il deludente Mondiale.

L'ex c.t. azzurro, giusto due giorni fa, non era stato troppo tenero con Balotelli: "Mario ha solo grandi colpi per il momento, ma deve ancora diventare un campione". Parole chiare, inevitabilmente motivate da quanto espresso dall'attaccante durante il Mondiale brasiliano. Balo, però, compirà 24 anni ad agosto e ha ancora il tempo dalla sua parte. Farlo diventare un campione, appunto, potrebbe essere la sfida di Prandelli, che su di lui ha sempre puntato.



Intanto Supermario - attualmente in vacanza con la compagna Fanny Neguesha - tornerà al lavoro il prossimo 22 luglio, come spiegato mercoledì da Adriano Galliani. Se a Milano o Istanbul, però, resta ancora da capire.