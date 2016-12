Il Galatasaray "molla" Balotelli: nel mirino c'è Gomez

18:17 - La suggestiva idea di Balotelli al Galatasaray è tramontata presto. Secondo i media turchi, Prandelli avrebbe posto il veto sull'attaccante del Milan, indicando invece ai dirigenti un altro Mario su cui puntare: Mario Gomez. Al Gala il tedesco potrebbe giocare la Champions League e un'offerta importante potrebbe convincere facilmente anche la Fiorentina a lasciar partire la punta dopo la sfortunata stagione 2013/2014.

Il Galatasaray, dunque, potrebbe iniziare la sua avventura con Prandelli partendo proprio dall'Italia e pescando dalla Serie A. Pesci grossi, ovviamente, che potrebbero tornare molto utili all'ex ct azzurro soprattutto in chiave europea. La scorsa stagione, causa infortunio, Gomez ha collezionato solo nove presenza, ma ha segnato tre reti, confermando il "vizietto" del gol. A Firenze quest'anno non potrà giocare la Champions e i turchi hanno dunque un'ottima carta per convincere il tedesco a cambiare casacca. Della Valle e Montella permettendo, ovviamente.