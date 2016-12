Il Galatasaray all'italiana: Prandelli vuole Osvaldo, Paletta e Romulo 

10:58 - Il Galatasaray potrebbe parlare sempre più italiano. Con l'ingaggio di Prandelli come nuovo allenatore, la colonia azzurra è destinata ad aumentare a Istanbul: nella lista fatta dall'ex ct della Nazionale ci sono Osvaldo, Paletta e Romulo. Il tecnico li conosce molto bene per averli allenati a Coverciano. L'attaccante, che non è stato confermato dalla Juve, lascerà il Southampton e potrebbe essere il sostituto di Drogba.

L'ex bianconero rappresenta un'occasione di mercato e potrebbe lasciare la Premier per una cifra abbordabile. I giallorossi non hanno ancora trovato il sosituto di Drogba e sono con il solo Yilmaz nel ruolo di prima punta.

Per quanto riguarda la difesa ecco altri due oriundi: Romulo e Paletta. Prandelli li ha voluti fortemente in Nazionale e ora li porterebbe portare con sè nella sua nuova avventura sulle rive del Bosforo. L'esterno del Verona, che non ha partecipato ai Mondiali per un problema fisico, è un pupillo dell'ex ct ed è l'uomo giusto per dare spinta sulle fasce e mettere i cross per Osvaldo. Sulla lista anche il difensore del Parma che sta vendendo tutti i suoi gioielli: c'è da battere la concorrenza della Lazio.