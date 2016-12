Il Bayern vuole Vidal: offerti 40 milioni alla Juventus

11:50 - Tre anni dopo è sempre la stessa storia: il Bayern Monaco vuole Arturo Vidal e per averlo è disposto a tutto o quasi. Il cileno fu vicino a vestire la maglia dei bavaresi poco prima di passare alla Juventus, ma dalle parti dell'Allianz Arena non l'hanno dimenticato, anzi. Il dg bianconero Marotta è stato contattato da un emissario del Bayern per aprire una trattativa sulla base di 40 milioni. Troppo pochi per la Juventus che ne chiede sessanta.

Ebbene sì, ci risiamo. Come nell'estate del 2011, quando poi Vidal vestì di bianconero in barba proprio al Bayern con il benestare del Leverkusen, Bayern e Juventus sono tornate a trattare il cileno. Le condizioni e le cifre sono diverse, ma anche i rapporti di forza con Marotta, forte dell'interesse di mezza Europa, a disporre delle carte giuste per far schizzare l'eventuale asta verso l'alto. Basta intendersi sulla base, che non saranno i 40 milioni messi sul piatto dalla società bavarese. Un emissario tedesco ha contattato Marotta per mettergli la solita pulce nell'orecchio, testando gli umori davanti a un'offerta importante.

Non decisiva però, perché la Juventus chiede almeno 60 milioni di euro per poter pensare di lasciare partire uno dei suoi migliori giocatori, reduce da un Mondiale altalenante ma anche pregiudicato da un'operazione. Il Bayern dal canto suo proverà a proporre anche Shaqiri nell'affare, ma la sensazione è che non mancando la possibilità offerte cash da Spagna (Real Madrid) e Inghilterra (Chelsea) i bianconeri parleranno solo a determinate cifre.