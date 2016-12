Il Barcellona sceglie Douglas e rinuncia a Cuadrado

21:51 - Il tecnico del San Paolo Muricy Ramalho e il presidente Carlos Miguel Adair hanno ammesso i contatti fra il Barcellona e l'esterno Douglas. I blaugrana, quindi, vanno con decisione sul brasiliano (che costa circa 6 milioni) e rinunciano alla pista Cuadrado, che la Fiorentina valuta 40 milioni di euro. A Della Valle, per il momento, non sono arrivate offerte indecenti, ma Montella non ha convocato il colombiano per l'amichevole col Real.

Ufficialmente perché il tecnico ha intenzione di provare la formazione-tipo che verrà impiegata, a fine agosto, nella prima di campionato. Ma non è un mistero che Cuadrado sia legato alla Viola da un filo sottilissimo. Della Valle, dopo il colloquio di qualch giorno fa, aveva annunciato che di fronte a un'offerta importante - magari entro Ferragosto - lo avrebbe fatto partire. In sede, alla Fiorentina, di proposte serie non ne sono arrivate. Il club conosce bene le intenzioni del Manchester United: Van Gaal stima Cuadrado e vuole portarlo a Old Trafford. Probabilmente nei prossimi giorni si farà avanti e fine della storia. Perché il Barcellona a Cuadrado sembra averci rinunciato. Non convince (e non hai mai convinto) la valutazione di 40 milioni di euro. Così i catalani hanno scelto di pescare in Brasile: Douglas non sarà Cuadrado, ma la trattativa è già cominciata.