Il Barcellona fa la spesa in Italia: nel mirino Vidal e Benatia

11:27 - Il Barcellona fa la spesa in Italia. I dirigenti blaugrana stanno infatti sondando il terreno per due pezzi da novanta della Serie A: Arturo Vidal e Mehdi Benatia. Tata Martino ha chiesto espressamente il centrocampista bianconero e il club avrebbe già contattato l'agente del giocatore per capire come muoversi. Il difensore giallorosso piace invece molto per riempire il vuoto che lascerà a fine stagione Puyol.

Idee chiare e obiettivi precisi. Il Barcellona cerca rinforzi e ha già individuato su chi puntare. Stando a Sport.es, per il centrocampo il nome sempre caldo è quello di Vidal, ma servono circa 50 milioni di euro e sul giocatore c'è anche il forte interesse del Real Madrid. Tata Martino ha messo il cileno in cima alla lista dei desideri e quest'estate si potrebbe assistere a una super asta al rialzo con i Blancos per il bianconero. A 26 anni, del resto, "Re Artù" potrebbe decidere di lasciare Torino per guadagnare di più e puntare a vincere la Champions League, mentre la Juve potrebbe fare cassa o di inserire nella trattativa Alexis Sanchez, vecchio pallino di Antonio Conte. Per Vidal al Barcellona, dunque, i tempi sembrano maturi. Ma serviranno milioni di euro e tempismo.



Discorso diverso invece sul fronte difesa. Con l'addio del capitano Puyol, i blaugrana sono a caccia di un centrale di grande spessore fisico e tecnico. Profilo che corrisponde a Benatia, particolarmene apprezzato dai dirigenti del Barcellona sia ai tempi dell'Udinese, che in questa stagione alla Roma. Forte di testa e con il vizio del gol, il marocchino ha raggiunto ormai una maturità tale da non far rimpiangere il brasiliano Marquinhos e sarebbe pronto al grande salto. Tata Martino pare abbia già dato il suo via libera per iniziare a sondare il terreno. A Roma però nessuno sembra intenzionato a lasciar partire Mehdi e stanno cercando di blindarlo con il rinnovo del contratto. A meno che dalla Spagna arrivi un'offerta irrinunciabile di almeno 25 milioni.