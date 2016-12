Il Barcellona blinda Mascherano: rinnovo e clausola da 100 milioni

15:06 - Il Barcellona blinda Javier Mascherano. Il club braugrana ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2018: la firma arriverà il 26 agosto. "Il nuovo accordo, annunciato e raggiunto con l'argentino prima dell'inizio dei Mondiali in Brasile, include - si legge nel comunicato del Barça - una clausola rescissoria di 100 milioni di euro". Mascherano è stato a lungo un obiettivo di mercato del Napoli di Rafa Benitez.

Mascherano è tornato in gruppo dopo le fatiche del Mondiale nella prima settimana di agosto. La sua prima partita della stagione blaugrana sarà in occasione del Trofeo Gamper, in programma lunedì sera al Camp Nou.