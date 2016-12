Idea Psg: scambio Cavani-Pogba

14:33 - La Juventus in Francia tra Europa League e mercato. Lione e Parigi distano 466 km, ma oggi le due città sono più vicine a dispetto della distanza. La squadra di Conte è pronta per giocarsi l'andata dei quarti di finale allo Stade de Gerland, ma dalla capitale francese rimbalza una clamorosa voce di mercato: a giugno scambio Pogba-Cavani. Sarebbe questa l'ultima proposta del Psg per strappare il centrocampista ai bianconeri.

Un affare interessante per la Juventus che da diverso tempo sta valutando la cessione del centrocampista francese per una cifra monstre che si aggira sui 60-70 milioni di euro. La squadra in pole è sicuramente il Psg, ma attenzione anche al Real Madrid che potrebbe scatenare un'asta. Lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi vuole, da diverso tempo, a tutti i costi il talento bianconero e questa estate potrebbe essere la volta buona per celebrare il "matriomonio". Resta da convincere Agnelli che fino ad ora ha fatto resistenza. Per questo il club parigino sta pensando a calare il jolly, che ha un nome e un cognome, per sbloccare l'affare: Edinson Cavani. Il bomber ex Napoli, pagato 64 milioni di euro meno di un anno fa, è chiuso da Zlatan Ibrahimovic e non ha nascosto tutta la sua delusione prendendo già in considerazione l'addio a Parigi. L'uruguaiano piace da sempre alla Vecchia Signora che prendendolo avrebbe un attacco da urlo con Tevez e Llorente. Così Osvaldo non sarà riscattato dal Southampton. L'accordo si può trovare, ma attenzione, come scrive Tuttosport, all'ostacolo ingaggio: il Matador guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, troppi per gli standard juventini. Qualcuno, però, potrebbe fare un sacrificio.