Idea Inter, Dodò in prestito dalla Roma

21:30 - C'è un nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter, ruolo storicamente complicato per il club nerazzurro: Dodò dalla Roma. E' questa l'ultima idea di Ausilio che in poche ore ha trovato l'intesa con i giallorossi per portare il 22enne brasiliano ad Appiano Gentile. Dodò, giocatore stimato da Sabatini ma chiuso dagli arrivi di Emanuelson e Ashley Cole, dovrebbe trasferirsi in prestito alla corte di Mazzarri per garantirgli la spinta a sinistra.