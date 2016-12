Ibrahimovic avvistato a Milano, si infiamma il mercato

13:52 - Ibrahimovic a Milano fa sempre notizia. Dopo aver vinto lo scudetto in Francia, lo svedese è stato infatti avvistato in un ristorante in pieno centro insieme ad Abate e subito è partita la caccia allo scoop di mercato. Zlatan al Milan, all'Inter, alla Juve. Solo voci, ovviamente, ma la puntatina di Ibra a Milano qualche piccolo dubbio l'ha lasciato. Visita d'affari o soltanto di piacere? Per informazioni chiedere a Raiola.