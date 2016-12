Ibarbo: "Lusingato dall'interesse del Napoli, voglio la Champions"

10:44 - Dall'Argentina, dove è in ritiro con la Colombia, al Brasile per il Mondiale fino a Napoli per ripartire in Serie A. Potrebbe essere questo il cammino di Ibarbo, lusingato dall'interesse del club di De Laurentiis: "E' un onore sapere di essere stimato da una società così prestigiosa. L’anno prossimo voglio giocare la Champions e se un grande tecnico come Benitez pensa a me non posso che essere felice". Da capire però la richiesta del Cagliari.

Un'apertura decisa quella del 24enne colombiano che si sta giocando un posto con la Colombia per i prossimi Mondiali. Ma sull'attaccante del Cagliari - da capire quale sarà la posizione della nuova proprietà del club sardo - non c'è solo il Napoli: solo per restare in Italia piace anche, e non poco, a Juve, Inter e Roma.