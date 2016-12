I segreti del summit di Arcore: Cerci, Lavezzi, Balo, Jackson Martinez 

22:12 - Alessio Cerci è il principale nome per rinforzare l'attacco del Milan. Dal summit di Arcore è uscita questa indicazione. Lavezzi resta la grande tentazione, ma sull'argentino c'è da registrare lo scatto della Juve avvenuto già lo scorso fine settimana e destinato a mantenere i bianconeri in vantaggio anche perché possono offrire il palcoscenico della Champions League. E ci sono novità su Balotelli e Jackson Martinez.



L'AFFARE-CERCI, I DETTAGLI

Sull'ex Napoli c'è il rischio di un'asta tutta italiana, mentre sull'esterno offensivo del Torino, no. Cerci era nel mirino della Roma che però ha chiuso per Iturbe. Inter e Juve stanno virando su altri obiettivi, così come il Monaco non sembra particolarmente interessato. L'Atletico Madrid ci pensa ma non è la destinazione preferita del giocatore. Insomma rispetto a 2-3 settimane fa la società di Cairo ha meno chances per far lievitare il prezzo.

Al momento il Milan sembra essere il club più concreto e ha persino ritoccato al rialzo l'offerta iniziale da 12 milioni di euro inserendo la contropartita tecnica Niang, di fatto avvicinandosi alla valutazione dei granata da 20 milioni.

Cerci quindi nei piani rossoneri può essere finanziato dalla cessione di Robinho con l'alleggerimento del suo maxi ingaggio che al lordo significa un risparmio a bilancio di 12 milioni di euro.

BALO-ARSENAL, NON E' FINITA

Capitolo Balotelli: Wenger sembra aver chiuso la porta in faccia a Balotelli con quel "siamo al completo"; in realtà è stato soltanto un modo da parte dell'Arsenal per far recapitare un messaggio al Milan: "Non siamo disposti a offrire più di 20 milioni di euro", visto che il Milan vorrebbe incassarne 25-26 dalla cessione.

Le diplomazie dei due club sono al lavoro e una possibile chiusura dell'affare attorno a 22 milioni di euro più bonus non sembra essere lontana. Nell'ombroso futuro di Mario c'è ancora il Monaco anche se per i monegaschi non rappresentano la prima scelta al momento.

Ore caldissime. La cessione di Balotelli, l'addio di Robinho e chissà forse pure il sacrificio di Abate davanti ad un'offerta di 8 milioni di euro possono formare un tesoretto da 40 milioni: oltre a Cerci può sbarcare un grande bomber: quel Jackson Martinez che il Porto può liberare a fronte di un'offerta da 25 milioni di euro. Si lavora su queste traiettorie.

Grandi nomi. Il mercato rossonero sta per decollare.