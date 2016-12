Hernanes vuole l'Inter. Pereira va al San Paolo

18:22 - Hernanes ha detto sì all’Inter. Ma perché il trasferimento si concretizzi c’è molta strada da fare: c’entrano Guarin, Belfodil, Botta e anche Thohir. Borriello spera di trovare un posto in casa nerazzurra: e qui entra in gioco Milito. Il mercato dell’Inter è fatto di molte voci e necessità, ma al momento zero investimenti. Le ultime.

Caso-Hernanes. Oramai ai margini della Lazio, ancora di più ora col rientro di Mauri, il brasiliano piace molto a Mazzarri: qualità di centrocampo che all’Inter manca. Il sì del giocatore ha un suo peso. La volontà di Lotito di ricavare almeno 10 milioni è nota, la voglia di Thohir di sborsare questi 10 milioni, a prescindere dalla cessione di Guarin o Ranocchia, è minima anche se sono filtrate voci positive in tal senso. L’Inter ha provato a mettere sul piatto Hernanes l’attaccante Botta e anche Belfodil, sul quale preme molto il Sassuolo.Caso-Borriello. La caccia a un attaccante prima punta dipende (anche) dalla salute di Diego Milito. Il Principe è guarito, ha ricominciato a giocare: ma le garanzie che può dare nei prossimi mesi non sono assolute. O perlomeno non mettono Mazzarri al riparo da eventuali sorprese negative. Per questo prima di puntare tutto sul romanista, occorre aspettare: qualche giorno, non mezza stagione. Fra l’altro Borriello fa sapere alcune cose riguardo al suo futuro, tra le quali che non gli dispiace affatto restare a Roma. Ma l’Inter sta costruendo un progetto attorno a lui. E insiste.

Intanto qualcosa si muove sul fronte cessioni. Pereira sta per accettare l'offerta del San Paolo dopo aver detto no al Marsiglia.