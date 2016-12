Hazard tentato dal Psg, ma il Chelsea non lo molla

15:11 - Il Paris Saint Germain piomba su Eden Hazard. Il club francese starebbe infatti preparando una maxi offerta da 75 milioni di euro per convincere il Chelsea a lasciar partire il talento belga. Stando al Daily Mirror però i Blues non avrebbero alcuna intenzione di mollare il giocatore, destinato a rimanere a Londra con un ritocco dell'ingaggio e la maglia numero dieci.

Il Chelsea, dunque, non molla Hazard. Anche di fronte ad offerte faraoniche come quella del Psg ventilata dai media britannici. Il progetto dei Blues, infatti, non può prescindere dal belga e trattenerlo a Stamford Bridge è ormai una priorità per il club inglese, che sembra aver deciso inoltre di accelerare per chiudere l'acquisto di Diego Costa. L'accordo con l'Atletico sarebbe già stato trovato sulla base di 40 milioni di euro e stando ai ben informati ora non resta che definire gli ultimi dettagli contrattuali con il giocatore. Josè Mourinho spera che venga messo tutto nero su bianco prima dell'inizio della Coppa del Mondo.