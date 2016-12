Guarin-Vucinic, il racconto della giornata

LA GIORNATA

21:07 LUNEDI' VERTICE DI MERCATO CON THOHIR

In casa Inter lunedì si farà il punto di mercato alla presenza di Thohir.

21:05 DOMENICA GUARIN NON CONVOCATO

Guain si allena, ma non sarà convocato da Mazzarri per la sfida contro il Catania di domenica.

21:01 INTER-GALATASARAY, SI TRATTA GUARIN

Fredy Guarin sta vivendo queste ore da separato in casa e l'Inter sta cercando una soluzione. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi turca: ci sono stati dei contatti tra il Galatasaray di Mancini e i nerazzurri.

19:01 DOMANI VUCINIC TORNA AD ALLENARSI

Con un giorno di ritardo rispetto a Guarin, domani Mirko Vucinic tornerà ad allenarsi coi compagni a Vinovo. E' al momento da escludere che però venga convocato per la trasferta contro la Lazio



18:36 THOHIR: "L'INTER SI E' SEMPRE DISTINTA PER INTEGRITA' E LEALTA'"

"Nel corso della sua lunga e gloriosa storia, l'Inter si è sempre distinta per integrità e lealtà, questa è la nostra missione: sostenere e continuare tale tradizione. Durante il mese di gennaio, l'Inter ha preso parte a numerosi confronti privati volti a rafforzare il nostro Club dentro e fuori dal campo. Queste discussioni che si svolgono in ambito professionale dovrebbero rimanere private, fare dei commenti pubblici prima che le trattative siano concluse ne danneggia l'andamento. In ogni cosa che faccio credo ci siano dei principi fondamentali per il successo come lavorare duramente, essere onesti e affidabili. Mi sono impegnato a rispettare questi principi all'Inter e a spronare il Club a raggiungere i più alti livelli. Come presidente dell'Inter il mio ruolo è valutare il rendimento del nostro personale e lanciare una sfida per eccellere, a me stesso e a tutto il nostro Club - al management, ai giocatori e allo staff. Non posso permettere a nessuno al di fuori della nostra Società di criticare pubblicamente le nostre dinamiche interne, difenderò l'Inter e ciò che rappresentiamo con ogni mezzo a mia disposizione. All'Inter abbiamo sempre agito responsabilmente e in buona fede, continueremo a prendere decisioni che siano nell'assoluto interesse del Club sia ora, sia in futuro".



18:25 ATTESO COMUNICATO DI THOHIR

E' atteso a breve un comunicato del presidente dell'Inter Thohir sul sito nerazzurro.



15:45 ANCHE L'AGENTE DI GUARIN AL MELIA

C'è anche Marcelo Ferreyra, agente di Guarin, all'Hotel Melìa.



14:53 CONTE ANNULLA LA CONFERENZA PRE-LAZIO

Antonio Conte non parlerà domani alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. La decisione del tecnico bianconero non è stata motivata e potrebbe essere legata al caso Vucinic-Guarin. In un momento così delicato, in altre parole, Conte potrebbe aver preferito il silenzio per evitare ulteriori polemiche legate alla trattativa saltata con l'Inter.



14:36 "LA VITTORIA NON E' DELLA CURVA MA DEGLI INTERISTI"

Nuovo comunicato della Curva Nord nel pomeriggio di ieri: "La Curva Nord ci tiene a ringraziare tutte le migliaia di persone che in queste ore hanno intasato la posta del nostro sito con messaggi di ringraziamento e approvazione, tutti gli Inter Club, tutti i “semplici” tifosi e tutti coloro che hanno espresso la propria vicinanza (anche da paesi esteri) non potendo essere a Milano con noi per cause di forza maggiore. Il vostro totale appoggio a quanto si evince dal nostro comunicato ci dà la forza per proseguire in altre iniziative di cui vi terremo aggiornati attraverso questa pagina web nei prossimi giorni e che sicuramente vi vorranno coinvolti. La vittoria di ieri non è della Curva ma degli INTERISTI. Quelli che passano i giocatori ma sono sempre li, quelli che di vucinic e/o guarin gli interessa relativamente, quelli che non sono tecnici ne allenatori, quelli che non sono presidenti ne dirigenti (purtroppo………..) e magari non hanno neanche i soldi per arrivare a fine mese… Ma quelli che per la nostra Inter provano una amore viscerale difficile da spiegare. NOI SIAMO L’INTER!!! FORZA INTERISTI!!! AVANTI TUTTA!!

13:41 GUARIN VIA DA UN'USCITA SECONDARIA

Guarin ha lasciato Appiano Gentile da un'uscita secondaria. E' andato all'Hotel Melìa per incontrare qualcuno.

12:57 FINITO ALLENAMENTO INTER

Si è concluso il lavoro alla Pinetina per gli uomini di Walter Mazzarri. Prima di lasciare Appiano, il colombiano ha avuto un colloquio con il ds dell'Inter Ausilio.



11:40 AUSILIO SODDISFATTO PER IL RITORNO AL LAVORO DI GUARIN

Il ds Ausulio si è mostrato molto soddisfatto per il ritorno anticipato di Guarin alla Pinetina lasciando intendere come la scelta del colombiano di rinunciare al secondo giorno di permesso sia maturata ieri sera. Decisione apprezzatta dal club che su dilui continua a puntare e credere, e applauduta da Mazzarri con cui il centrocampista ha già avuto modo di fare due chiacchiere di chiarimento

11:36 AD APPIANO E' ARRIVATO IL DS AUSILIO

Ad Appiano Gentile è appena arrivato anche il ds nerazzurro, Piero Ausilio.



11:15 AD APPIANO LA MAGLIA DI VUCINIC

Fuori dal centro di Appiano Gentile è comparsa la prima maglia nerazzurra con il nome di Vucinic e il numero 29.

11:09 JUVE, VUCINIC ANCORA IN PERMESSO

La Juve è in campo a Vinovo, ma manca ancora Mirko Vucinic, che gode ancora del suo secondo giorno di permesso.

10:45 GUARIN AD APPIANO GENTILE

Fredy Guarin si è presentato ad Appiano Gentile. A bordo della sua Ferrari si è presentato in tempo per l'inizio dell'allenamento, fissato per le ore 11. Il tutto nonostante i due giorni di permesso concessi dalla società.