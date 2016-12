Guarin si scaglia contro l'Inter: "Voglio rispetto, non ho mai chiesto la cessione" 

17:48 - Nell'ultimo giorno di mercato è arrivato lo sfogo di Fredy Guarin su Twitter che si è scagliato pesantemente contro l'Inter: è rottura. Il colombiano ha scritto: "La società Inter mi ha messo in vendita, io non ho mai chiesto a nessuno di voler andare via perché ero felice in nerazzurro. Adesso chiedo rispetto con me, con il mio procuratore e con tutti i tifosi. Se devo restare farò di tutto per portare l'Inter alla vittoria".

Guarin prima attacca, poi tende la mano all'Inter. Parole al veleno per la società, non per i tifosi nerazzurri. Un messaggio a poche ore dalla chiusura del mercato che però lascia la porta sempre aperta a una sua cessione last minute: Juve, Tottenham e Galatasaray sono alla finestra.