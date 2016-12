Guarin-Osvaldo-Vucinic: come può finire

14:08 - Guarin, Osvaldo e Vucinic: tre grandi firme del calcio. E del calciomercato di gennaio. Come finirà, lo sapremo entro venerdì alle 23, chiusura delle contrattazioni. Come potrebbe finire, cerchiamo di indovinarlo seguendo, secondo logica, le piste logiche.

GUARIN – Difficile, se non impossibile, che possa rimanere all'Inter. Il colombiano spinge per andare alla Juventus e il lavoro dei suoi agenti procede in tal senso. Ma Thohir ha bloccato ogni trattativa col club bianconero, almeno fino a questo momento. E offerte alternative per Guarin, tramontata quella col Chelsea, non ce ne sono. L’Inghilterra rimane la terra promessa: In sottordine la Spagna: la scorsa estate il Barcellona aveva fatto sondaggi. Ma solo quelli.

OSVALDO – Ormai ha chiuso la sua breve e tormentata parentesi al Southampton, sei mesi amari e litigiosi. Lo ha cercato più di tutti l’Inter (Mazzarri), col suo gruppo-argentini. La pista è ancora aperta, ma sull'attaccante è andata anche la Juventus, non crediamo solo per fare un dispetto all'Inter, c’è il Valencia e anche voci da Monaco, dopo l’infortunio grave di Falcao. E appunto la destinazione francese appare oggi la più probabile. Poi conta anche la volontà del giocatore.

VUCINIC – Prima scelta di Mazzarri, convinto –otto giorni fa- di averlo. Poi è accaduto quel che sappiamo. Vucinic spinge per andare all’Inter, la Juventus non sarebbe contraria. Ma c’è di mezzo l’affare-Guarin e anche il no (momentaneo) di Thohir a riaprire il dialogo con la Juventus. Il Monaco per coprire il vuoto lasciato da Falcao, ha in agenda anche il montenegrino, seppure con caratteristiche tecniche diverse da Falcao (Osvaldo è più logico, come sostituto). E Spalletti ha fatto sapere che per Vucinic le porte dello Zenit sono teoricamente aperte.