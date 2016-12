Guarin, l'Inter prova a riallacciare i contatti con Manchester Utd e Atletico Madrid 

11:32 - Guarin resta sul mercato. Il colombiano non ha intenzione di tornare a vestire la maglia nerazzurra e l'Inter sta sondando il mercato per cercare una soluzione a una situazione esplosiva. Da qui il tentativo di riallacciare i contatti con il Manchester Utd e l'Atletico Madrid abbassando le pretese economiche, con la disponibilità a trattare sui 10 mln. In Italia non ci sono vere piste percorribili, al momento l'ipotesi Napoli pare poco plausibile.

Il club azzurro potrebbe infatti mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Paolo Cannavaro e un conguaglio economico non superiore ai 6 milioni, cifra questa considerata però troppo bassa. In ogni caso nel pomeriggio gli emissari del colombiano incontreranno i dirigenti dell'Inter: una riunione che a questo punto rischia di trasformarsi in un braccio di ferro.