Guarin, l'Inter parla con il Galatasaray. C'è anche il Tottenham 

21:14 - Per quanto Guarin sia già tornato ad allenarsi con l'Inter, il futuro del colombiano è ancora poco chiaro: i nerazzurri stanno cercando una soluzione. Nelle ultime ore si è aperta una trattativa con il Galatasaray di Mancini. Intanto è arrivata anche un'offerta di 10 milioni dal Tottenham, cifra che si avvicina di molto alle attuali richieste degli uomini mercato di Thohir. Situazione in via di sviluppo come quella di Osvaldo sospeso dal Southampton per due settimane dopo una rissa con un compagno in allenamento: si riapre così la pista nerazzurra.

L'offerta del Tottenham, accolta e valutata con molta attenzione dall'Inter, potrebbe avere come conseguenza quella di favorire indirettamente il Napoli. Con Guarin a Londra, le possibilità di partenza dagli Spurs di Capoue aumenterebbero notevolmente, a tutto beneficio del Napoli. Napoli che, in un intreccio di mercato, ha fatto intatto un sondaggio con l'Inter per Ranocchia. Per il centrale nerazzurro pare infatti sempre più difficile un trasferimento al Borussia Dortmund e così il ds azzurro Bigon ha chiesto informazioni sul costo del suo cartellino: i 15 milioni richiesti dall'Inter sono però molto lontani dalla cifra stanziata da De Laurentiis, non superiore agli otto milioni.