Guarin 'chiama' la Juventus: è l'erede di Vidal

11:07 - Fuori un cileno, dentro un colombiano. Uno dei possibili scenari di mercato in casa Juventus riguarda la parte centrale del campo. Il colombiano in questione è Fredy Guarin, sedotto e abbandonato lo scorso gennaio - con il quale un accordo sul contratto eventualmente c'è già - pronto ad abbandonare l'Inter. Lui vuole la Juventus, ma i nerazzurri chiedono 15 milioni di euro. Cifra non impossibile, ma legata al destino di Vidal, vicino al Real.

Tutto, o quasi, dipende proprio dall'intrigata situazione di Arturo Vidal, finito al centro dell'attenzione di Barcellona e Real Madrid in Spagna. Manna dal cielo per la Juventus che vede il valore del cartellino, già valutato 50 milioni di euro, in costante ascesa fino a sfiorare i sessanta. Impossibile però non pensare a un'alternativa nel caso l'assegno a sette zeri dovesse arrivare in sede a Torino. I nomi al vaglio sono diversi, in più ruoli, ma da Milano è ritornato con prepotenza di moda il nome di Fredy Guarin, già a un passo dal bianconero a gennaio quando arrivò a svuotare l'armadietto alla Pinetina.

Il colombiano vuole la Juventus e Marotta dal canto suo può far forza su un accordo già trovato in inverno per un contratto di quattro anni a tre milioni di euro netti a stagione. Anche l'Inter in questo caso sembra essere d'accordo sull'affare, ma non alle condizioni che stavano scaturendo l'ultima volta, anzi. Il club nerazzurro chiede 15 milioni di euro minimo, più altri tre di bonus, complice le tante offerte che stanno arrivando soprattutto dai club di Premier League come Arsenal e soprattutto il Tottenham. Richiesta economica, dunque, che lega l'affare più che alla volontà del giocatore al destino di Vidal, con il rischio che entrambi i fronti restino in bilico per diverso tempo. Guarin però la sua scelta sembra averla fatta, ed è lontana da Milano.