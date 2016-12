Guangzhou: Lippi frena per Biabiany, il sogno è Del Piero 

17:52 - Il Guangzhou è a un passo da Biabiany, ma Marcello Lippi potrebbe stoppare tutto. L'allenatore italiano ha bisogno di un sostituto di Dario Conca, tornato al Fluminense, che di ruolo fa il trequartista e quindi l'esterno del Parma non sarebbe poi così utile alla squadra cinese. Ghirardi ha parlato di un'offerta da urlo, ma tuttora da confermare. L'affare, dunque, potrebbe saltare per volontà dell'ex ct della Nazionale che culla un sogno: Alessandro Del Piero.

Il numero 10 del Sydney è in scadenza di contratto e dopo l'avventura australiana ed è pronto ad abbracciare un nuovo mondo. Dall'Oceania all'Asia (ha offerte anche dalla Thailandia) il passo non è poi così tanto lungo. Marcello Lippi lo vorrebbe con lui in Cina anche se ammette che non sarà facile: "La mia società non vuole prendere giocatori sopra i 31 anni, così è difficile che venga a giocare da noi", ha detto in occasione del lancio del suo sito Marcellolippi.org.

Alessandro Del Piero di anni ne ha 40 e quindi sarebbe di molto fuori dai parametri del club cinesi, ma per un campione come lui si potrebbe non guardare la carta d'identità. In Australia Alex ha dimostrato di essere ancora un calciatore a tutti gli effetti e quindi sarebbe utile anche al Guangzhou per restare ad alti livelli. In più sarebbe un'operazione buona anche per il marketing. In questa sessione di mercato è impossibile, ma fra 6 mesi il sogno potrebbe diventare realtà.

Intanto su Biabiany c'è anche il Tottenham che è arrivato in extremis, il suo interessamento sembrava fuori tempo massimo, ma le perplessità di Lippi hanno riaperto tutto. Il francese è un po' più lontano dalla Cina e c'è l'ipotesi Premier non proprio da buttare.