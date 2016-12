Guangzhou, follie per Diamanti: offerti 7 milioni a stagione

15:21 - L'offerta shock è arrivata: il Guangzhou, club cinese, vincitore della Champions League asiatica, ha offerto 7 milioni di euro a stagione ad Alessandro Diamanti per convincerlo a trasferirsi alla corte di Marcello Lippi. Il fantasista, già accostato al Milan di Seedorf, starebbe valutando, consapevole che a 30 anni suonati proposte del genere non arrivano tutti i giorni ma che, al tempo stesso potrebbe, fargli perdere il treno per Brasile 2014.

L'ex Livorno non è nel momento più tranquillo della carriera: il Bologna naviga nelle ultime posizioni della classifica e senza il suo leader farebbe fatica a risollevarsi dal periodo negativo. Ora la scelta è tutta in mano al suo capitano.