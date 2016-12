Grana Lazio, Candreva verso il Psg

14:28 - E' il pezzo pregiato del mercato estivo. Dal mercato a dir la verità l'avrebbe tolto Lotito, che in diverse occasioni ha smentito categoricamente l'eventuale cessione, ma le ultime dichiarazioni a 'Telefoot' di Candreva vanno in controtendenza. "Quella di Parigi sarebbe una grande opzione per me, sono lusingato del loro interesse, il Psg è uno dei primi club al mondo. Vedremo quello che potrà succedere nei prossimi giorni"

Dalla semplice lusinga al trasferimento ce ne passa, la comproprietà ancora da risolvere e il nodo allenatore da sciogliere potrebbero frenare l'interesse del Psg che però ha già dimostrato di disporre di un ricco budget da investire nel mercato. Lotito inoltre avrebbe intenzione di allestire un organico competitivo e l'eventuale cessione del simbolo della Lazio potrebbe complicare il già difficile rapporto con la tifoseria