Gonalons gela il Napoli: "Resto al Lione fino a giugno" 

14:08 - Tutto da rifare. Anche Maxime Gonalons si iscrive al "complotto" e gela il Napoli dopo un lungo corteggiamento: "L'offerta era importante, ma il presidente l'ha rifiutata perché non vuole privarsi di me. Io sono il capitano di questa squadra e rimarrò qui fino al termine della stagione". A giugno, probabilmente, se ne riparlerà. Adesso, in attesa di eventuali (e al momento improbabili) sviluppi, il Napoli deve guardarsi attorno: piace Song.

Il centrocampista del Barcellona, fra i desideri di Benitez, è un obiettivo realisticamente difficile. Gonalons sembrava più alla portata. E quasi fatto. Fino a quando il presidente Aulas comunicava, con garbo, a De Laurentiis di aver rifiutato l'offerta del Napoli. Gonalons in realtà aveva accettato la proposta azzurra, anche se adesso è difficile confermare: "Ho pesato i pro e i contro perché quando ti chiama un club come il Napoli bisogna farsi alcune domande - ha spiegato il francese a 'L'Equipe'- ma seguo la volontà del presidente". Nessun ripensamento all'orizzonte (come auspicato dall'agente del giocatore). Le voci su Gonalons lentamente si placano, anche se in Inghilterra si parla dell'interessamento del Tottenham, pronto a offrire un'ingente cifra al Lione pur di portare il centrocampista a White Hart Lane.