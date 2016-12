Gilardino firma con il Guangzhou Evergrande

16:04 - Dopo settimane di trattativa, finalmente la firma: Alberto Gilardino è un giocatore del Guangzhou Evergrande. E' stato l'attaccante biellese a comunicarlo ai suoi tifosi sui social network: "Miei carissimi tifosi e amici, stamane ho firmato con il Guangzhou e per me inizierà una nuova avventura. Avevo avuto l'opportunità di andar via a dicembre in Canada, ma rifiutati perché sognavo l'azzurro". Gilardino raggiunge Lippi e Diamanti in Cina.

Gila lascia il Genoa dove nell'ultima stagione ha messo a segno 16 gol. "Passato il sogno Nazionale - spiega il giocatore nella nota -, mi sono posto l'obiettivo di conoscere una nuova cultura di vita e calcistica, e così ho fatto e deciso. Un grazie di cuore a tutti voi, siete fantastici". Gila, che due anni fa aveva vestito la maglia del Bologna con enormi successi, ritrova a Canton anche l'ex compagno Diamanti. Oltre a Marcello Lippi, con cui nel 2006 trionfò al Mondiale tedesco.