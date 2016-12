Gilardino al Guangzhou: accordo con il Genoa

15:33 - Alla corte di Marcello Lippi arriva anche Alberto Gilardino. Il Genoa e il Guangzhou hanno infatti raggiunto l'accordo sul costo del cartellino dell'attaccante, che nella prossima stagione lascerà l'Italia e tornerà a far coppia con Diamanti in Cina. Cifre alla mano, per il Gila il club orientale sborserà cinque milioni di euro, esattamente a metà strada tra la richiesta del Grifone e l'offerta iniziale dei cinesi.

Un altro pezzo di storia del calcio italiano, dunque, lascia la Serie A. Attirato da un contratto faraonico, Gilardino alla fine ha ceduto alla corte del Guangzhou. A 32 anni In Cina il "Gila" guadagnerà dieci milioni netti per due anni e mezzo, ma sulle cifre del contratto manca ancora l'ufficialità.