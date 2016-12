Giallo Ashley Cole: l'agente nega l'accordo con la Roma, ma prenota il volo nella capitale

20:53 - Ashley Cole-Roma: si farà o no? Regna il dubbio. L'agente del terzino appena svincolato dal Chelsea ha riaperto i giochi proprio quando il passaggio in giallorosso sembrava imminente. "Non è stato fatto ancora niente, ci stiamo prendendo il nostro tempo. Diversi club sono interessati ma al momento stiamo parlando solo con club esteri" ha detto Jonathan Barnett ai microfoni della 'Bbc Sport'.

Frasi che però assumono un valore ambiguo dopo le indiscrezioni sul presunto volo prenotato per domani direzione Fiumicino. Bufala di mercato o chiusura della trattativa? La probabile cessione di Dodò e l'esplicita richiesta di giocatori d'esperienza fatta da Garcia alla dirigenza giallorossa sembrano portare sulla direzione del trasferimento. Giallo di mercato che solo il tempo (chissà se quello a cui faceva riferimento Barnett nelle dichiarazioni riguardava solamente una decina di ore) saprà risolvere.