Gervinho, estate-no: annulla la partenza per gli Usa

20:26 - Protagonista indiscussa del mercato, la Roma oltre agli avversari deve sconfiggere anche la burocrazia americana. Rinviato (a questo punto, annullato?) il rilascio del visto che avrebbe consentito a Gervinho di raggiungere i suoi compagni impegnati in tournée in Usa. I giallorossi stanno dimostrando di saper fare a meno dell'ex Arsenal e chissà che questo incidente di percorso non convinca i dirigenti a metterlo sul mercato per risanare le casse.

Ipotesi improbabile, ma non impossibile. La Roma ha ampiamente sforato il tetto imposto dal Fair Play finanziario. Là davanti sono in tanti a giocarsi le tre maglie da titolare. Tutte ipotesi, ciò che è certo è che Gervinho non raggiungerà a breve i compagni. Questo il comunicato emesso dal Dipartimento di Stato Americano: "Il Dipartimento di Stato Americano sta avendo problemi tecnici con il suo sistema di visti, che stanno interessando le operazioni globali. Questo problema è mondiale e non è specifico per un determinato paese o categoria di visto. Riconosciamo il problema e ci scusiamo per il disagio. Stiamo facendo il possibile per risolverlo quanto prima e restituire i passaporti con i relativi visti. Ci rammarichiamo, ma attualmente non siamo in grado di quantificare il ritardo".