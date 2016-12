Genoa, colpo Pinilla: accordo vicinissimo

17:01 - Pinilla vestirà ancora la maglia rossoblu, ma non quella del Cagliari. Dopo un blitz di mercato il cileno è ormai vicinissimo al Genoa. Ieri sera è stato salutato da un boato dei tifosi sardi. Aveva già annunciato che sarebbe andato via da Cagliari. Ora si attende l'ufficialità ma sembra che la trattativa con il Grifone sia ormai andata in porto. Si giocherà il posto in attacco con Matri. Nuova avventura, club diversi, stessi colori.

Per l'attaccante sarà anche una nuova sfida, dopo un Mondiale in cui è andato vicinissimo a portare il Cile ai quarti (cosa che non accade dal 1962), se non fosse per quella traversa colpita allo scadere dei supplementari dell'ottavo contro il Brasile. Ma ormai quella traversa è solo un brutto ricordo. Ora nella testa di Mauricio c'è solo il rossoblu. Quello del Genoa si intende.