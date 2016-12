Genoa, apertura al Napoli per Gilardino 

20:56 - Il Genoa è pronto a cedere Alberto Gilardino al Napoli. Secondo quanto infatti raccolto dal nostro corrispondente Diego De Luca, l’ingaggio particolarmente elevato dell'ex centravanti del Milan non rientrerebbe più nei parametri del club rossoblù: da qui il contatto cercato dal presidente Preziosi con Aurelio De Laurentiis, già in passato vicini a chiudere la trattativa per il passaggio di un altro attaccante dalla Liguria alla Campania, vale a dire quello di Rodrigo Palacio. Intesa raggiunta tra i club ma non tra i partenopei e la punta argentina e quinti trasferimento sfumato. Lo scorso gennaio, inoltre, sembrava cosa fatta il trasferimento di Antonelli in azzurro prima che il club partenopeo virasse sullo svincolato Reveillere. Adesso, i rumors di mercato rilanciano un’affascinante possibilità: il passaggio di Gilardino al Napoli a titolo definitivo. Solo ipotesi ma l’apertura del Genoa è chiara e se De Laurentiis è interessato all’attaccante della Nazionale, Enrico Preziosi è pronto a passare ai fatti intavolando una trattativa.