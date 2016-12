Galliani: "Fernando? Buon giocatore, ma è presto". Arriverà a giugno 

16:13 - Fernando sarà il primo acquisto del nuovo Milan di Clarence Seedorf. Il ventiseienne giocatore brasiliano, con passaporto portoghese, arriverà a parametro zero il prossimo giugno. Difficile che Adriano Galliani tenti l’affondo nel mercato di gennaio. "Il nostro nuovo centrocampista ha un nome. Si chiama Bryan Cristante! - ha esclamato nella mix zone di San Siro dopo la presentazione di Keisuke Honda -. Non abbiamo intavolato trattative. Prima dobbiamo vendere".

Dopo la partita contro l’Atalanta sembra intanto che l’avventura di Alessandro Matri si sia virtualmente conclusa. Sull’argomento l’as milanista si è trincerato dietro a un diplomatico "vedremo".



Sembra però che siano stati inviati segnali importanti al procuratore dell’attaccante Tullio Tinti perché sondi il mercato per una eventuale cessione immediata, fondamentale per acquisire denaro fresco per il rinforzo voluto da Allegri per il centrocampo. Al posto di Matri dovrebbe tornare Petagna, che oscillerebbe tra la prima squadra e la Primavera di Pippo Inzaghi. Stessa sorte forse per Vergara se i dirigenti rossoneri non troveranno offerte importanti per la valorizzazione del giovane colombiano.



Per Gabriel, invece, il Milan ha tre proposte in mano. La più concreta da un club brasiliano che vorrebbe però restituirlo al Milan solo a dicembre mentre il club rossonero lo vorrebbe a Milanello già a luglio. Le altre due richieste arrivano da un’altra società brasiliana e dal Portogallo.