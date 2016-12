Galatasaray: ufficiale l'addio di Mancini

18:08 - Dopo soli otto mesi in Turchia, si chiude ufficialmente l'avventura di Roberto Mancini alla guida del Galatasaray, a cui era legato con un contratto fino al 30 giugno 2016. La separazione tra il club turco e il tecnico italiano, maturata già da qualche settimana e arrivata dopo un incontro con la dirigenza, è avvenuta "consensualmente", come ha rivelato l'ex allenatore del Manchester City all'Ansa.

Mancini spiega i motivi che l'hanno spinto a lasciare il Galatasaray: "Con il club abbiamo consensualmente stabilito di sciogliere il rapporto di lavoro, come allenatore comprendo le esigenze del mio club. Quando ho accettato l'incarico di tecnico del Gala, gli obiettivi erano diversi. In questi 8 mesi, pur partendo da una stagione in parte compromessa, ho svolto il mio lavoro spinto dalla passione e dalla ricerca costante della vittoria perseguita con la qualificazione in Champions, la Coppa di Turchia ed il secondo posto in campionato. Con dispiacere lascio Istanbul ed i tifosi entrambi splendidi". Il tecnico chiude con "un saluto affettuoso al presidente, alla squadra e a tutti i collaboratori che hanno lavorato con talento e lealtà".