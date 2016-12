Galatasaray, Mancini vira su Astori per la difesa 

15:36 - Roberto Mancini ha scelto il prossimo difensore del Galatasaray: non si tratta di Andrea Ranocchia, ma di Davide Astori. Dopo non aver trovato l'accordo economico col difensore dell'Inter, il club turco ha virato sul cagliaritano. Un emissario ha incontrato l'agente del giocatore, Renzo Contratto: l'operazione potrebbe andare in porto entro stasera. Si tratta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato alla permanenza del Mancio a Istanbul.