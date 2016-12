Galatasaray: Lucescu al posto di Mancini

10:32 - Nella prossima stagione Mircea Lucescu prenderà il posto di Roberto Mancini sulla panchina del Galatasaray. E' la stampa rumena a lanciare l'indiscrezione: tra l'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk e il club turco ci sarebbe già un accordo verbale per un contratto di due anni. Nei prossimi giorni la decisione verrà comunicata allo stesso Mancini, che dunque lascerà il Gala dopo una sola stagione. Per lui si fa largo l'ipotesi Monaco.

Per il Monaco c'è anche l'ipotesi Zidane. Lucescu lascerà dunque lo Shakhtar, dove è arrivato nel 2004: con il club ucraino ha vinto sette campionati, cinque coppe nazionali e cinque supercoppe e ha conquistato la Coppa Uefa 2008-2009 nella finale di Istanbul del 20 maggio 2009 contro il Werder Brema. Per il tecnico rumeno si tratta di un ritorno: ha già allenato la squadra di Istanbul, con cui ha conquistato il titolo nazionale nel 2002. Mancini invece lascia il Galatasaray dopo una stagione nonostante un contratto triennale: quest'anno secondo posto in campionato, vinto dal Fenerbahce, e finale di Coppa di Turchia.