Fiorentina, visite per Marin: manca solo l'ufficialità

11:03 - Manca solo la firma sul contratto e Marko Marin sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista tedesco di origini bosniache si è presentato di prima mattina a Careggi per effettuare le visite mediche di rito. L'obiettivo dei viola è di ottenere l'ok dal Chelsea per il prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni entro sabato sera per schierare il giocatore nell'amichevole di lusso contro il Real Madrid di Ancelotti.