Fiorentina: visite mediche e firma per Alessandro Matri 

10:08 - Alessandro Matri ha salutato i compagni a Milanello e si prepara a vestire la maglia viola. Domani l'attaccante, ormai ex Milan, farà le visite mediche e poi firmerà con la Fiorentina, come ha confermato anche Tassotti. Il bomber arriva dai rossoneri in prestito senza diritto di riscatto. Per la Viola non è l'unico colpo: da Manchester è atteso Anderson. Il portoghese sarà in prestito, ma c'è il prezzo di 6,5 milioni di euro per averlo a giugno.

Intanto la Fiorentina ha per la mani anche il portiere della Steaua Bucarest e della nazionale romena Ciprian Tatarusanu. Il giocatore è in scadenza di contratto ed è stato bloccato dal club viola. Arriverà a giugno. Ma in quel reparto la società ha deciso di cautelarsi anche per i prossimi sei mesi: Munua, uruguaiano che fin qui non ha mai visto il campo in campionato (solo 2 presenze in E.League), rescinde e si accasa al Nacional di Montevideo. Dal Sassuolo arriva in prestito l'ex napoletano Rosati, che sarà il secondo di Neto.

Alessandro Matri, intanto, ha salutato sul campo centrale di Milanello, abbracciandoli uno ad uno, lo Staff rossonero e tutti i suoi ex compagni di squadra. Quindi, arrivato a Firenze, ha mangiato con i dirigenti e ha spiegato: "Sto bene, mi sono sempre allenato e sono pronto. Ho voglia di fare bene e fare tanti gol".