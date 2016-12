Fiorentina, ultimatum a Cuadrado: rinnovo o cessione entro Ferragosto

13:14 - Giorni decisivi per il futuro di Juan Guillermo Cuadrado. La Fiorentina è sommersa di richieste per la stella colombiana e venerdì dovrebbe essere la giornata del dentro o fuori. A Firenze, infatti, il giocatore incontrerà Andrea Della Valle che gli proporrà un prolungamento contrattuale con adeguamento. Se non ci sarà l'accordo allora Cuadrado finirà sul mercato con la proposta ufficiale del Manchester United che potrebbe arrivare a ore.

L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, dopo aver incontrato il dt viola Eduardo Macia è in attesa di volare in Inghilterra per formalizzare un'offerta d'acquisto dei Red Devils da presentare ai Della Valle. La Fiorentina dal canto suo è ancora convinta di tenere duro, ma se a tu per tu col giocatore Andrea Della Valle capisse la volontà dello stesso di lasciare Firenze, avvierà le pratiche per una cessione rapida a non meno di 35-40 milioni di euro. I viola chiedono chiarezza ed entro Ferragosto la telenovela Cuadrado avrà un epilogo.