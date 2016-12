Fiorentina, per Cuadrado servono 40 milioni

15:57 - Cuadrado è tornato ad allenarsi con la Fiorentina. Il colombiano, rientrato in Italia martedì sera, ha raggiunto in mattinata i compagni per alcuni test fisici. Il suo futuro è ancora in bilico: nelle prossime ore, o al massimo entro il weekend, dovrebbe arrivare la convocazione di Andrea Della Valle per decidere il futuro. Dall'Inghilterra, intanto, filtra la preoccupazione del Manchester Utd sulla valutazione del giocatore, schizzata a 40 mln.

La Fiorentina, secondo il 'Daily Star', sembra orientata ad alzare la richiesta. Lo United si era spinto a un'offerta da 35 milioni di euro, più un ingaggio stellare per l'esterno. Ma non vuole andare oltre. E le stesse preoccupazioni provengono da Barcellona, dove sono fermi - anche in questo caso - a una proposta da 35 milioni più eventuali bonus al club viola. In casa Fiorentina tutto tace. Il giocatore, accolto nella serata di ieri dal suo procuratore Alessandro Lucci, al momento non ha in agenda un incontro con la proprietà. Della Valle non è in città ma si farà vivo nelle prossime ore. Entro sabato qualcosa dovrebbe succedere, dato che il presidente poi partirà per le vacanze. Cuadrado, che è già tornato al lavoro con la squadra, non appare di ottimo umore.