Fiorentina, offertona United per Cuadrado: 50 milioni

19:08 - Una vera follia per Cuadrado: il Manchester United, su esplicita richiesta del nuovo manager Louis Van Gaal, potrebbe presentare alla Fiorentina un'offerta da 50 milioni di euro. Lo scrive il tedesco 'Bild'. Le prestazioni del colombiano al Mondiale, confortate da una splendida stagione in maglia viola, sembrano aver convinto l'attuale ct dell'Olanda sulla bontà dell'operazione. Anche Barcellona e Roma sono sulle tracce del giocatore.

E' anche vero che un'offerta da 50 milioni - dicasi cinquanta - sbaraglierebbe via il resto della concorrenza. I blaugrana, ormai da qualche mese, sono sulle tracce del giocatore. Che invece sembra allontanarsi dal campionato italiano, sebbene il club dei Della Valle, fino a qualche settimana fa, lo considerava incedibile. La Fiorentina ha da poco riscattato la seconda metà di Cuadrado, dall'Udinese, per 15 milioni di euro. Il prezzo del suo cartellino oscilla intorno ai 40 milioni, ma di fronte a un'offerta di 50 milioni la risposta non potrebbe che essere positiva.