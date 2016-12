Fiorentina, Montella: "Il ritorno di Jovetic non è fantascienza"

12:01 - "Un ritorno di Jovetic? E' infortunato, se prendiamo anche lui e siamo a posto... Scienza o fantascienza? Non è fantascienza". Parole interessanti quelle pronunciate dal tecnico della Fiorentina Montella in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Chievo. Sull'infortunio di Rossi: "Sono dispiaciuto ma possiamo dire che pensavamo potesse andare peggio. Il mercato? Dobbiamo fare qualcosa per rimanere a questo livello".

"Rossi? Il bicchiere va visto mezzo pieno - ha detto Montella - Siamo tutti un po' più sollevati da questo punto di vista. Le soluzioni per sostituirlo le abbiamo, anche se non sono dello stesso livello. Abbiamo giovani interessanti come Matos e Rebic, dobbiamo solo capire cosa vogliamo fare. Abbiamo le idee molto chiare sulle eventuali soluzioni di mercato per migliorare la squadra, in base alle nostre possibilità economiche che sono quasi nulle... Se vogliamo mantenere lo stesso livello di squadra qualcosa dobbiamo fare. Abbiamo Gomez in rosa e crediamo che possa rientrare quanto prima. Abbiamo bisogno di un giocatore che possa giocare con Gomez, che possa segnare e che possa giocare anche da esterno. Poi dipende dal calciatore, più forte è meglio è".



"Di Natale a Firenze gli ultimi sei mesi della carriera? No, ci siamo sentiti troppe volte e non è mai andata come speravamo - ha aggiunto - Quindi questa volta non lo chiamo... Meglio vice Pizarro o un attaccante dal mercato? Possiamo fare tutte e due le cose. Anche se si parla troppo del vice Pizarro, io parlerei più di un centrocampista".



Sulla sfida di Coppa Italia. "Ci teniamo, affrontiamo un avversario ostico ma vogliamo fare bene. Domani ci giochiamo una partita secca, come una finale. E' necessario cambiare il meno possibile. Non è da interpretare come quelle in Europa League".