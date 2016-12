Fiorentina, Menez pista calda: lo convincerà Montella

16:14 - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, si è mosso in prima persona per cercare di riportare in Italia l'ala francese del Psg, Jeremy Menez. L'esterno è in scadenza di contratto con i transalpini e ha già lavorato con Montella ai tempi della Roma. L'Aeroplanino lo vorrebbe in alternativa (o come sostituto) di Cuadrado. La pista è molto concreta per i viola, ma il nodo da risolvere resta l'intesa sull'ingaggio da offrire al giocatore.