Fiorentina, Mencucci: "Riscatteremo Cuadrado"

16:11 - "Aspettiamo che torni a Firenze il patron Andrea Della Valle, ma il nostro obiettivo è quello di riscattare Cuadrado dall'Udinese". A rilasciare questa dichiarazione è Sandro Mencucci, amministratore delegato della Fiorentina, che ha parlato nel corso della festa "Viola club Casciana terme". La volontà della società toscana è quella di accaparrarsi la metà del giocatore colombiano dall’Udinese.

La strategia della Fiorentina è molto chiara: assicurarsi l’intero cartellino di Cuadrado per poi ascoltare le proposte dei club stranieri (Barcellona e Arsenal su tutti). La trattativa che sta prendendo corpo con l’Udinese è molto articolata: in ballo ci sono diversi nomi tra cui anche quello di Muriel e quello di Babacar (di proprietà dei viola ma attualmente in prestito al Modena).



L’importante per la squadra di Montella è arrivare al 20 giugno con in mano l’intero cartellino di Cuadrado, altrimenti alle buste l’Udinese, con l’aiuto di una società amica, potrebbe aggiudicarsi il giocatore. Lo stesso Mencucci ci ha tenuto a ribadire poi l’intera fiducia nello staff e ha anche parlato dei gioielli che i viola hanno girato in serie B: "Riuniremo il Consiglio il 26 giugno ma sulla posizione del direttore tecnico, di quello sportivo, e di tutto lo staff non ci sono dubbi: rimarranno con noi. La società punta decisamente a migliorare l’organico. Con i recuperi dei nostri migliori giocatori e con un po' di fortuna sono convinto che la prossima stagione ci potrà regalare molte soddisfazioni. Sono molto contento anche per i due giovani attaccanti viola Babacar e Bernardeschi. Presto li vedremo in Serie A e spero che uno dei due possa rimanere alla Fiorentina nella prossima stagione".